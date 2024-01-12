Безпекова угода між Україною та Британією: в Зеленського озвучили основні моменти

За словами глави Офісу президента України, у разі повторного нападу Росії Лондон зобов'язується надати Києву швидку та постійну допомогу в галузі безпеки, військову техніку й економічну підтримку.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак представив деталі нової безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Підписаний документ охоплює широкий спектр сфер співробітництва, що охоплюють інформаційну безпеку, боротьбу з пропагандою, кібербезпеку, захист критичної інфраструктури, оборонну та військову співпрацю, морську безпеку, санкції проти ворога, а також досягнення справедливого миру.

Особливий акцент зроблено на тому, що Україна може скористатися досвідом Великої Британії у військовій сфері й оборонному виробництві, включно з ракетами великої дальності, протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами. Гарантії безпеки, надані Великою Британією, розглядаються як важливий перехідний етап до членства в НАТО, ключової мети України.

Єрмак також наголосив, що в разі збройного нападу на Україну консультації між сторонами поведуться протягом 24 годин для розроблення необхідних заходів із протидії агресії. У відповідь на агресію Велика Британія зобов'язується надати Україні швидку та постійну допомогу в галузі безпеки, військову техніку й економічну підтримку.

Єрмак висловив подяку Великій Британії за підтримку та підкреслив, що це історичний день для України.

"Я вдячний Великій Британії за підтримку, а також усій команді, яка наполегливо працювала на результат для його досягнення. Це був системний процес, частину з якого ми обговорювали з Ріші Сунаком під час візиту до Великої Британії минулого року. Дійсно історичний день. Слава Великій Британії. Слава Україні", — йдеться в повідомленні Єрмака в Telegram.

Основні моменти угоди

Офіс президента України опублікував повний текст угоди між Україною та Великою Британією. Фокус публікує основні положення:

Угода є всеосяжною та охоплює широкий спектр питань, включно з інформаційною безпекою, боротьбою з пропагандою, кібербезпекою, захистом критичної інфраструктури, оборонним і військовим співробітництвом, морською безпекою, санкціями проти ворога й досягненням справедливого миру, відповідальністю Росії за злочини, відновленням України, гуманітарним співробітництвом і макроекономічною стабільністю.

Угода спрямована на довгострокову підтримку України в разі нового російського вторгнення.

У разі збройного нападу на Україну Сполучене Королівство зобов'язується надати Україні швидку та постійну безпекову допомогу, включно з сучасною військовою технікою, економічною допомогою та санкціями проти Росії.

Угода є важливим кроком на шляху до зміцнення безпеки України та забезпечення її суверенітету й територіальної цілісності.

Нагадаємо, 12 січня Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО й підписана на 10 років.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.