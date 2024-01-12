Після ТЦК — в окоп: Кім розповів про головні страхи людей перед мобілізацією (відео)

За словами голови Миколаївської ОВА, на одного стрільця з автомата в армії припадає 12 осіб, які його обслуговують.

Мобілізація є важливим інструментом забезпечення оборони України. Вона дає змогу залучати до служби не тільки військовослужбовців, а й громадян, які можуть зробити свій внесок у перемогу. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю каналу "Фабрика Новин" розповів про важливість мобілізації та розвіяв поширені міфи про неї.

Мобілізація — це не тільки окоп із автоматом

Кім зазначив, що багато людей думають, що якщо їх мобілізують, то вони обов'язково вирушать на фронт і воюватимуть в окопах із автоматом. Однак це не так, адже найбільше потрібні люди не в бойові підрозділи.

"На одного, який стріляє з автомата, 12 осіб військових, які теж воюють, які його обслуговують. Логістика, фінанси, інженерія, Повітряні сили — багато всяких підрозділів, які працюють", — пояснив Кім.

Мобілізація не означає, що людина буде на фронті назавжди

Кім також зазначив, що мобілізація не означає, що людина буде на фронті назавжди. Однак мобілізація — це ротація кадрів, яка дає змогу уникнути таких ситуацій.

"Як дивляться на це люди — тебе мобілізують, тебе відправлять, а там заберуть і демобілізують. Ні. Дуже простий приклад — є два пости, там двоє військових. Ні одного, ні другого не можуть відправити у відпустку, тому що немає на кого поміняти. Якщо мобілізують третього військового, то вони по колу один одного змінюють, і всі три будуть і з відпустками, і зможуть відновитися психологічно, і реабілітуватися, і таке інше", — додав Кім.

Він пояснив, що додавання ще однієї людини в стрій дає змогу встановити порядок, передбачений законом.

"Щоб не було цих скандалів, що ми не відпочиваємо. Адже ті люди теж воюють", — зазначив Кім.

Важлива комунікація

Голова Миколаївської ОВА наголосив, що важливо роз'яснювати людям важливість мобілізації та мотивувати їх до служби.

"Моя думка — потрібно обов'язково комунікувати й мотивувати", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю й відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.