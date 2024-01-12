Після ТЦК — в окоп: Кім розповів про головні страхи людей перед мобілізацією (відео)
За словами голови Миколаївської ОВА, на одного стрільця з автомата в армії припадає 12 осіб, які його обслуговують.
Мобілізація є важливим інструментом забезпечення оборони України. Вона дає змогу залучати до служби не тільки військовослужбовців, а й громадян, які можуть зробити свій внесок у перемогу. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю каналу "Фабрика Новин" розповів про важливість мобілізації та розвіяв поширені міфи про неї.
Мобілізація — це не тільки окоп із автоматом
Кім зазначив, що багато людей думають, що якщо їх мобілізують, то вони обов'язково вирушать на фронт і воюватимуть в окопах із автоматом. Однак це не так, адже найбільше потрібні люди не в бойові підрозділи.
"На одного, який стріляє з автомата, 12 осіб військових, які теж воюють, які його обслуговують. Логістика, фінанси, інженерія, Повітряні сили — багато всяких підрозділів, які працюють", — пояснив Кім.
Мобілізація не означає, що людина буде на фронті назавжди
Кім також зазначив, що мобілізація не означає, що людина буде на фронті назавжди. Однак мобілізація — це ротація кадрів, яка дає змогу уникнути таких ситуацій.
"Як дивляться на це люди — тебе мобілізують, тебе відправлять, а там заберуть і демобілізують. Ні. Дуже простий приклад — є два пости, там двоє військових. Ні одного, ні другого не можуть відправити у відпустку, тому що немає на кого поміняти. Якщо мобілізують третього військового, то вони по колу один одного змінюють, і всі три будуть і з відпустками, і зможуть відновитися психологічно, і реабілітуватися, і таке інше", — додав Кім.
Він пояснив, що додавання ще однієї людини в стрій дає змогу встановити порядок, передбачений законом.
"Щоб не було цих скандалів, що ми не відпочиваємо. Адже ті люди теж воюють", — зазначив Кім.
Важлива комунікація
Голова Миколаївської ОВА наголосив, що важливо роз'яснювати людям важливість мобілізації та мотивувати їх до служби.
"Моя думка — потрібно обов'язково комунікувати й мотивувати", — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю й відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.