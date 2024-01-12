"Люди від ракет так помирають": фігурист із України виступив на Євро-2024 з "плямою крові" (фото)

У короткій програмі фігурист показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

На чемпіонаті Європи з фігурного катання в чоловічому одиночному катанні український фігурист Іван Шмуратко вийшов на лід із "плямою крові". Про це повідомляє "Суспільне".

22-річний спортсмен уперше виступив на Євро-2024 за 2 роки. Його номери були на тематику війни в Україні.

У короткій програмі Шмуратко показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі. А вже в довільній мав показати подальший розвиток цієї історії. На лід українець вийшов у сорочці з червоною плямою.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям і смертю. Не більше й не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент із кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так помирають, із кров'ю", — сказав український фігурист.

Іван Шмуратко

За свій виступ Шмуратко отримав 140,70 бала, станом на виступ 12 з 25 фігуристів це був третій результат. А за сумою балів (коротка + довільна) мав 210,65 бала (четвертий результат із 12 фігуристів).

Хто такий Іван Шмуратко

Іван Шмуратко — 22-річний український фігурист, який представляє Київ. Він спеціалізується на одиночному катанні. На Олімпійських іграх 2022 року він посів 24 місце, 2021 року посів 21 місце на чемпіонаті світу. На Євро-2022 посів 12 місце. Чотириразовий чемпіон України (2018—2021 роки).

Іван Шмуратко

Нагадаємо, що українські фігуристи Віолетта Сєрова й Іван Хобта вибороли срібні медалі на юніорському Гран-прі з фігурного катання. Під час церемонії нагородження росіяни привіталися з бронзовими призерами, після чого хотіли пообійматися з українцями, але ті їм відмовили.

Раніше повідомлялося, що російська фігуристка Тетяна Навка вкрала пісню української співачки Христини Соловій для свого льодового шоу.