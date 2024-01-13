"Щоб показати, що всі рівні": депутатів позбавлять броні від мобілізації, — ЗМІ

Базу мобілізованих також зможуть розширити за рахунок чиновників, яким відмовлять в імунітеті від призову.

У найближчому майбутньому народні депутати можуть позбутися свого імунітету перед мобілізацією. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в політичній партії "Слуга народу".

Станом на зараз законопроєкт про мобілізацію перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони після відкликання урядом, і, за даними ЗМІ, розробники можуть спробувати частково пом'якшити норми, але загальна концепція буде збережена.

"Поки що варіанту не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, будемо прибирати бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу в цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", — сказав у розмові із журналістами представник політичної партії на правах анонімності.

Ще одна пропозиція, за словами джерела, полягала в тому, щоб у принципі відмовитися від ухвалення великого законопроєкту про мобілізацію і замінити його кількома дрібнішими тематичними законопроєктами, наприклад, ухвалити окремі правила про демобілізацію. Однак проти цього виступило військове керівництво. Вони побоювалися, що військовослужбовці, призвані в перші місяці повномасштабної війни, в якийсь момент будуть демобілізовані у великій кількості, а заміни їм не буде.

Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію: уся відома інформація

11 січня КМУ відкликав із Верховної Ради законопроєкт про зміни в правилах мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що готовий подати нову версію законопроєкту на затвердження Кабінету міністрів. За словами очільника профільного міністерства, під час підготовки тексту було враховано всі пропозиції, узгоджені з депутатами на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зі свого боку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив 12 січня, що закон винесуть на голосування в першому і другому читаннях протягом кількох днів або, у крайньому разі, кількох тижнів. Він додав, що ніхто не візьме на себе відповідальність за "непопулярне рішення".

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський висловився щодо законопроєкту про мобілізацію. За словами глави держави, законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Президент також зазначив, що ще не ознайомився з кінцевим варіантом документа.

Також у Зеленського спрогнозували, коли буде ухвалено закон про мобілізацію. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що зміни — неминучі. Він розкритикував депутатів за "маленьку спробу пройти між крапельками".