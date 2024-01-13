"Воювати повинна вся країна": Кім вказав на несправедливе ставлення до війни з РФ (відео)

Кім підкреслив, що ставлення до війни дуже сильно залежить від територіального чинника. Що далі люди від фронту, то більше вони вимагають воювати до перемоги. Ті ж, хто знаходиться біля ЛБС, замислюються про переговори.

Воювати проти ЗС РФ повинна вся Україна, упевнений голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це він заявив в ефірі програми "Ісландія". За його словами, наразі ставлення до війни залежить від територіального чинника.

"Кожна область, куди прийшов ворог, встає і без жодних питань захищає свою рідну землю: Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська, Житомирська, Херсонська. Але ті, хто знаходиться далі від проблеми, це не такий у них тригер, що треба все кидати і йти захищати. Але якщо нас будуть область за областю брати, то всі повинні зібратися і відстояти всю територію України і відвоювати своє", — заявив чиновник.

Він вважає несправедливим, що найбільше від війни страждають східні області. Коли люди звідти, не обов'язково військові, які щодня стикаються із загибеллю і руйнуваннями, приїжджають до відносно мирних Києва, Одеси чи Львова, вони не розуміють, що відбувається.

"Ми живемо на лінії фронту, ми живемо щодня думкою про нашу перемогу, все для цього робимо. Чому ви так не реагуєте?", — цитує Кім.

Голова Миколаївської ОДА поділився своїми спостереженнями щодо готовності українців до мирних переговорів.

"Прифронтові області кажуть: "Може, поговоримо, що там із мирними переговорами?" Центральні області кажуть "Ну, ми не знаємо" Там десь 40% таких. А західні кажуть: "Ніяких переговорів. До Москви йдемо". Про що це говорить? Дуже легко вимагати від усіх змін і важко вимагати змін від себе", — резюмував він.

У грудні минулого року Кім повідомив, що його область показала найкращий результат в Україні з мобілізації. Від початку повномасштабного російського вторгнення в регіоні було мобілізовано 33 тисячі осіб. Він пообіцяв посилити мобілізаційні заходи в області в пошуках ухильників.

Також глава ОВА розповів про головний страх перед мобілізацією. Кім зазначив, що багато людей думають, що якщо їх мобілізують, то вони обов'язково вирушать на фронт і воюватимуть в окопах з автоматом. Однак це не так, адже найбільше потрібні люди не в бойові підрозділи.

Раніше Фокус писав, що в Миколаївській області військовий міг застрелити заступника командира.