Ракетний удар РФ по Україні: Польща підняла в повітря винищувачі

Рішення ухвалили для того, щоб максимально убезпечити жителів південно-східної частини країни, що межує з Україною, по якій ЗС РФ випустили 40 ракет і дронів.

У Польщі підіймали винищувачі F-16 через ракетний обстріл України в суботу, 13 січня. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці Оперативного командування ЗС Польщі в соцмережі Х (раніше — Twitter).

До таких заходів вдалися через підвищену активність у південно-східній частині країни, яка завдавала ударів по території України. У штабі зазначили, що літаки довелося запустити для активізації необхідних процедур для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. F-16 підняли в небо в південно-східній частині країни й попередили людей, щоб вони не боялися шуму, видаваного двигунами військових літаків.

Ракетна атака по Україні 13 січня: що відомо

Уранці 13 січня російські війська почали черговий масштабний наступ на Україну. Ракетного обстрілу зазнали Харківська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області. За даними розвідки, противник запустив із Криму шість Ту-95м, шість Ту-22М3, п'ять МіГ-31К, Су-34 і Су-35 та балістичні ракети. Ракети пролетіли над Дніпром, Дніпропетровською, Запорізькою, Чернігівською, Полтавською, Рівненською та Хмельницькою областями.

Під час атаки 13 січня було знищено 8 крилатих ракет. Загалом РФ застосувала 40 ракет і дронів. Командування ПС зазначає, що понад 20 безпілотників і ракет так і не уразили намічені цілі, оскільки їм активно протидіяли засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 13 січня ми писали про те, що ЗС РФ обрали тактику виснаження ЗСУ і готуються до нової агресії. Противник демонструє перевагу в боєприпасах і швидко відновлює втрати в техніці та живій силі. При цьому людей вони починають економити дедалі більше.

Крім того, цього ж дня керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому ЗС РФ не обстріляли Україну з території окупованого Криму. Складні погодні умови призвели до того, що станом на зараз у Чорному та Азовському морях залишилося всього три російські кораблі, які займаються патрулюванням акваторії.