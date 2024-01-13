Влада РФ спеціально відключає опалення у в'язницях: для чого це робиться

За словами засновниці проєкту "Русь Сидящая" Ольги Романової, у російських в'язницях дедалі частіше вербують жінок-ув'язнених. За її даними, зараз в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Президент Росії Володимир Путін та його оточення вирішили використати сильні морози для поповнення втрат російської армії в Україні. З цією метою у в'язницях відключають опалення, і умови ув'язнення стають нестерпними. Про це пише німецьке видання Bild.

У багатьох регіонах Росії температура зараз впала до -35°C. На думку експертів видання, Володимир Путін, найімовірніше, вирішив використати холоди, щоб відновити ослаблені війська в Україні та провести ротацію. У багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати.

Такої ж думки дотримується і засновниця проєкту "Русь Сидящая" Ольга Романова, яка вважає, що таким чином для ув'язнених умови утримання стають нестерпними.

"У Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув'язнені, (національні. — Ред.) меншини, які живуть у бідних регіонах далеко від Москви, і нові громадяни. Поки ці три групи воюють і вмирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для решти", — додає вона.

Водночас Романова, як і експерти Bild, роблять висновок, що здебільшого успіх підрозділів, які складаються з ув'язнених, у російській армії досить обмежений.

"Ув'язнених просто масово посилають на лінію фронту в Україні та приносять там у жертву", — констатує засновниця проєкту "Русь Сидящая".

Крім того, за словами Романової, у російських в'язницях дедалі частіше вербують жінок-ув'язнених. За її даними, зараз в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Комунальна криза в Росії

На початку зими здавалося, що комунальні аварії в російських населених пунктах — явище не те, щоб незвичне, а й не часте. Однак із настанням сильних морозів численні пориви труб, батарей, відсутність опалення переросло у справжній колапс. Уже в середині січня в 19 регіонах РФ люди опинилися без опалення, а деякі — ще й без світла і води. Ті, що обіцяли заморозити Європу та Україну, тепер благають Путіна про допомогу.

Найкатастрофічніша ситуація спостерігається в Підмосков'ї. Одразу в кількох містах — супутниках Москви люди палять багаття на вулиці і зігріваються чим можуть. Причому йдеться не про віддалені селища, а про такі міста, як Електросталь, Подольськ, Воскресенськ, Солнєчногорськ, Корольов, Хімки тощо.

Зате в Підмосков'ї, як писав Фокус, виявили нову систему ППО. Загалом у Москві та передмісті налічується вже понад 10 систем ППО. Один із ЗРК "Панцир-С1" встановлено неподалік від заміської резиденції російського президента Володимира Путіна.