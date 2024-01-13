"Готові приходити на допомогу": Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю, — МЗС

За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні та організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.

Париж прагне спільно з Києвом розширити можливості виробництва військових систем на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному зі своїм українським колегою брифінгу, передає видання "Укрінформ".

"Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виробляти системи озброєння на своїй землі та готові приходити до вас на допомогу в цій галузі", — підкреслив він.

Згідно з його заявою, Париж має намір продовжувати покращувати юридичні та організаційні структури для більш ефективного розвитку співпраці з Києвом.

Крім того, очільник МЗС зазначив, що Франція використає всю свою політичну і дипломатичну вагу на саміті Європейської Ради для того, щоб Україні було виділено допомогу в розмірі 50 млрд євро.

"Європейська Рада збереться на саміт 1 лютого, і ми повинні зробити все належне, щоб зберегти єдність Європи з нагоди цієї зустрічі. Франція привнесе всю свою політичну і дипломатичну вагу, щоб допомога в розмірі 50 млрд євро, передбачена Україні, була виділена", — сказав він.

Сежурне наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку українського бюджету для фінансування освіти, охорони здоров'я, юстиції та інших соціально-економічних потреб. Крім того, вони сприятимуть енергетичному переходу та модернізації транспортної інфраструктури України.

Переговори МЗС України та Франції

У суботу, 13 січня, міністри закордонних справ України та Франції в рамках візиту до Києва провели двосторонні переговори, фокусуючись на питаннях оборонної підтримки, співробітництва, вступу України до Європейського Союзу і НАТО, а також притягнення Росії до відповідальності.

Нагадаємо, що після обстрілу українських міст 29 грудня в МЗС Франції заявили, що Росія реалізовує стратегію терору, а Україна може розраховувати і на подальшу підтримку.

Також повідомлялося, що російська пропаганда намагається вплинути на допомогу Україні з боку Франції.