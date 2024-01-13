США завдали нових ударів по хуситах у Ємені, — CNN

За інформацією журналістів, президент США Джо Байден заявив, що він наказав завдати ударів у відповідь на напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Американські військові завдали ударів по повстанцях-хуситах у Ємені в ніч із п'ятниці на суботу за місцевим часом. В околицях портового міста Ходейда було знищено радар. Про це 13 січня повідомив вебсайт CNN.

За інформацією журналістів, президент США Джо Байден заявив, що він наказав завдати ударів "прямою відповіддю" на напади повстанців на комерційні судна в Червоному морі, які, як заявляли раніше повстанці, спрямовані на те, щоб змусити Ізраїль припинити важкі бомбардування сектору Гази.

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила Раді Безпеки ООН у п'ятницю, що удари були спрямовані на "відновлення стабільності в Червоному морі", незважаючи на неодноразові попередження з боку хуситів про відплату.

Представник повстанців-хуситів прессекретар Насрулдін Амер повідомив, що останні дії США не заподіяли жодних травм або "матеріальної шкоди", але що буде "тверда, рішуча та ефективна відповідь" на другу, хоча й набагато меншу, серію авіаударів США.

Фото: Google Maps

Хто такі хусити

Рух хуситів, також відомий як "Ансараллах" ("Прихильники Бога"), виник у 1990-х роках, коли його лідер Хусейн аль-Хусі заснував рух релігійного відродження багатовікової гілки шиїтського ісламу під назвою заїдизм.

Заїдити правили Єменом протягом століть, але були маргіналізовані за сунітського режиму, який прийшов до влади після громадянської війни 1962 року. Рух аль-Хусі було засновано для того, щоб представляти заїдитів і протистояти радикальному сунізму. Його найближчі послідовники стали відомі як хусити.

Наразі хусити, як і раніше, контролюють більшу частину території Ємену і становлять частину іранської так званої "Осі опору" — антиізраїльського й антизахідного альянсу регіональних ополченців, підтримуваного Ісламською Республікою.

Раніше, 1 січня, повідомлялося, що хусити знову атакували судна в Червоному морі. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, влада Ірану має допомогти зупинити напади єменських хуситів, оскільки вона здавна підтримує їх.