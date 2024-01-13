"Відстоюємо однакові цінності": Умєров назвав особливості угоди України з Британією (відео)

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Велика Британія буде допомагати нашій країні зі вступом у НАТО та підтримуватиме проведення реформи в оборонній сфері.

Угода про взаємодію в оборонній сфері, підписана напередодні між Україною та Великою Британією, передбачає співпрацю двох країн у цій галузі протягом наступних 10 років. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

"По-перше, це — довгостроковий договір військової допомоги упродовж 10 років. У цьому договорі також буде і підтримка проведення реформи в оборонній сфері", — сказав голова українського оборонного відомства.

Він також зазначив, що Велика Британія буде допомагати Україні зі вступом у НАТО.

"По-друге, ця угода є практичним результатом декларацій, які були проголошені на саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. По-третє, Велика Британія буде допомагати нам і далі використовувати економічні активи Росії, тобто заморожувати ці активи Росії, які знаходяться на території Великої Британії. Врешті ця праця є посиленням комплексного розвитку всіх наших оборонних спроможностей. Ми у цій угоді будемо працювати і в галузі оборонних індустрій", — зазначив Рустем Умєров.

За його словами, всі держави Великої сімки одноголосно визнавали, що агресія Росії проти України є загрозою міжнародній безпеці.

"Ця угода наголошує на тому, що безпека близьких партнерів або союзників є взаємопов’язаним явищем, тому що ми відстоюємо однакові цінності. Ця угода передбачає конкретні дії. В цій угоді зазначено, що інтенсивні консультації будуть проходити практично 3-4 консультації на тиждень. Формат консультацій буде комбінований: як онлайн, так і візити делегацій до України. Ми будемо постійно на зв’язку і приймати рішення на місці. Тобто, це і є особливостями цієї угоди", — пояснив міністр оборони.

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Безпекова угода між Україною та Великою Британією

Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО. Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії підписали цю двосторонню угоду в п'ятницю, 12 січня, у результаті переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

Вона, зокрема, передбачає, що в разі атаки РФ у майбутньому Королівство надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.