Неясна позиція США: Байден не бажає рішучої поразки Росії у війні, — ЗМІ

Британський журналіст Домінік Лоусон відзначає невпевненість, яку виявляють західні лідери щодо подальшої військової підтримки України. На цьому тлі виділяється більш впевнена позиція Ріші Сунака.

Адміністрація президента США Джо Байдена може бути незацікавленою в повній і рішучій перемозі України над Російською Федерацією. Один із радників президента Володимира Зеленського нібито заявив, що в Києві такий варіант розглядали ще з початку повномасштабної війни. Таке припущення висловив британський журналіст Домінік Лоусон у матеріалі The Sunday Times, опублікованому 14 січня.

Британець пише, що під час своєї поїздки в Україну в грудні минулого року, він запитав у чиновників з оточення українського президента, чи виникає у них відчуття, що глава Білого дому насправді не хоче, щоб Росія зазнала рішучої поразки у війні?

"Він відповів з посмішкою: "Ця теорія існує від самого початку", — цитує Лоусон слова співрозмовника.

Журналіст дав оцінку наданій заходом військовій допомозі, яка надходила в Україну протягом останніх двох років, а також тій невпевненості, яка періодично простежувалася в діях західних лідерів, коли йшлося про потужне озброєння.

Зокрема, Лоусон торкнувся питання надання Збройним силам України німецьких ракет Taurus, і тієї позиції, яку займає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як зазначив голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген, Шольц насправді побоюється, що постачання такого озброєння може спровокувати російську ескалацію. За його словами, німецький канцлер маневрує у форматі "Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти", і ретельно уникає будь-якої прихильності ідеї української перемоги.

"Те саме можна сказати й про американського президента, який старанно не уточнює свою кінцеву мету в конфлікті", — підкреслив Лоусон.

Разом з тим, існує позиція британського прем'єра Ріші Сунака, який здійснив нещодавно робочу поїздку до Києва, під час якої було підписано Угоду про взаємодію в оборонній сфері. Цей візит, переконаний журналіст, має послужити свого роду прикладом подальшої підтримки України. При цьому британський лідер, на відміну від колег зі США та Німеччини, прямо заявив про необхідність перемоги Києва в цій війні.

Автор матеріалу підкреслює, що Сполучені Штати й Велика Британія мають особливі зобов'язання перед Україною як країни, що підписали Будапештський меморандум, який 1994 року пропонував гарантії територіальної цілісності України в обмін на згоду Києва відмовитися від ядерної зброї. Тому Байдену давно пора проявити більш ясну позицію щодо російсько-українського конфлікту.

"В іншому разі ми можемо дійти висновку, що Вашингтон не поділяє прагнення України до повної поразки тирана, який дійсно хоче відтворити радянську імперію", — підсумував Лоусон.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи публікації в британському Time, заявив, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях. За словами радника, Москва хоче захопити всю Україну, а не тільки залишити за собою вже окуповані території.