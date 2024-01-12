Розділ України: у Зеленського відповіли на статтю Time і розповіли, чого хоче РФ (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що війна в Україні ведеться за домінування демократій у світі. Якщо Росія переможе, то авторитет демократичних країн різко впаде.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на статтю Time, у якій написано про ризик поділу України 2024 року, заявив, що РФ не зупиниться на вже окупованих територіях. Своєю думкою він поділився в ефірі "24 каналу".

За словами Подоляка, Кремль хоче захопити всю Україну, а не тільки залишити за собою вже окуповані території.

"Безумовно, це "круто" сказати, що нехай Україна сама собі забезпечить стільки зброї. Учора всі боялися Росії, вважали її другою армією світу, а тепер кажуть, що є Україна, і нехай вона сам на сам із Росією з'ясує стосунки. Це виглядає взагалі абсурдно", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що триває війна за домінування демократій у світі. Якщо ж переможе Росія, яка вже залучає на свій бік країни та організації, авторитет демократій впаде.

Подоляк натякнув, що не зовсім розуміє, чому саме 2024 рік має стати переломним. Так, у 2022 році почалася велика війна у Східній Європі. У 2023 році потрібно було думати, що робити з Росією, оскільки Україна змогла встояти.

Війна в Україні: що показав 2023 рік

Також Подоляк заявив, що у 2023 році стало зрозуміло, що російського військово-промислового комплексу не існує. Так, Росії доводиться брати стару зброю і гроші у Північної Кореї. У російської армії вже немає репутації. Окупований Крим беззахисний, а Чорноморський флот Росії набагато слабкіший, ніж усі очікували.

За словами Подоляка, у 2024 році Росія відверто говорить, що веде війну, а тому їй потрібна мілітарна економіка.

"Усе, що змогли використати зі своїх злиденних регіонів, відправили на війну. Це означає, що потрібно знищити величезну кількість живої російської сили й техніки, а війну перевести на технологічний рівень", — сказав він.

Радник глави ОП зазначив, що Росія колись лякала весь світ ракетами "Кинджал", які нібито не можна було збити. Однак тепер з'ясувалося, що це не так.

Подоляк зазначив, що Україна змогла стримати Росію, попри те, що не мала домінування в повітрі, як того вимагають західні військові підручники.

"Здебільшого, на певних напрямках (Україна, — ред.) просунулася вперед. Тобто "обнулена" навіть класична стратегія. Але так, я вважаю, що дійсно потрібно мати домінування в повітрі", — сказав Подоляк.

За його словами, журнал Time має право писати все, що передбачає їхня редакційна політика. Але акценти варто було б розставити інакше. Так, Україна активно протидіє Росії, а у РФ є шанси програти. Щоб довести домінування у світі демократій, Україна має отримати певні типи озброєнь від Заходу. Насамперед авіацію, системи ППО, артилерію, дрони, снаряди, бронетехніку, далекобійні ракети та інше.

Подоляк сказав, що інвестиції в Україну — це інвестиції в запобігання масштабування війни. Так, якщо Росія виграє, то війна стане глобальною.

"Якщо Росія програє, то війна зупиниться не тільки у Східній Європі, а й у низці інших регіонів. Це треба проговорювати, а не песимізувати", — сказав Михайло Подоляк.

Стаття Time про головні ризики 2024 року: що написали про поділ України

Однією з головних ризикованих подій, які можуть статися у світі 2024 року, є поділ України. Таку думку було озвучено в матеріалі, який опублікував Time 9 січня. За словами журналістів, якщо Київ не вирішить проблеми з кадрами і виробництвом зброї, тоді територіальні втрати можуть збільшитися. Це стане переломним моментом.

Автори матеріалу зазначили, що вторгнення Росії на територію України є історичним провалом Кремля, адже Захід стає тільки сильнішим. НАТО зміцнилося за рахунок нових членів — Фінляндії та Швеції, а Європейський Союз розпочав процес членства кількох держав, серед яких і Україна.

Нагадаємо, 1 січня повідомлялося, що свій прогноз на 2024-й рік озвучили також у Financial Times. Журналісти переконані, що Захід і далі допомагатиме Україні, однак у разі президентства Дональда Трампа ситуація може погіршитися. Також може початися тиск на Київ щодо початку переговорів із Москвою.