ЗСУ уразили ЗРК "Тор" за $60 млн і рідкісну САУ "Хоста": яких втрат зазнав ворог

За добу Збройні сили Російської Федерації втратили 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. Також було знищено ворожий склад з боєприпасами, розповів бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" та рідкісну самохідну артилерійську установку 2С34 "Хоста" ЗС РФ на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Уражено ЗРК "Тор" та досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що російські військові продовжують активно завдавати авіаудари, зокрема протягом суботи, 13 січня, противник скинув 34 керовані авіабомби. Більшість з них у Донецькій області. Крім цього, було зафіксовано декілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25. Також окупанти провели 43 бойових зіткнень та здійснили 914 артобстрілів.

"Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки", — наголосив бригадний генерал.

Додамо, що згідно з відкритими даними, вартість ЗРК "Тор" складає близько 60 мільйонів доларів.

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За добу на Таврійському напрямку російська армія втратила 437 осіб та 60 одиниць військової техніки, а саме:

танк;

11 ББМ;

десять артсистем;

засіб протиповітряної оборони;

27 безпілотних літальних апаратів;

дев'ять автомобілів;

одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що на Донецькому напрямку бійці ССО ЗСУ знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тирада-2". Його вдалося виявити під час розвідувальних дій.

5 січня у пресслужбі ССО розповіли про знищення двох російських САУ "Нона-С". На Запорізькому напрямку оператори виявили ворожу техніку та навели вогонь HIMARS.