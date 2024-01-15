ЗС РФ експериментують із ракетними обстрілами, щоб обійти ППО України, — ISW

Аналітики зазначають, що російські війська запускали низку фальш-цілей і безпілотники Shahed, щоб перевантажити систему ППО. Використовуються різні поєднання дронів і ракет, оскільки Україна навчилася протистояти обстрілам.

Російські сили, ймовірно, продовжать експериментувати та пристосовувати свої ракетні та дронові комплекси для атак по українських містах, намагаючись знайти вразливі місця в українській системі протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 січня.

Аналітики посилаються на дані російського джерела, яке заявило, що ЗС РФ останнім часом обстрілюють Україну ракетами різного типу, у т.ч. й аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". "Військкор" повідомив, що ЗС РФ запускали низку фальш-цілей і безпілотники Shahed, щоб перевантажити систему ППО й підвищити ймовірність влучання в ціль.

Зазначається, що російські війська експериментували з різним поєднанням дронів і ракет у спробі обійти ППО через те, що Україна навчилася протистояти обстрілам.

Раніше в ISW повідомляли, що РФ активніше закуповує балістичні ракети з-за кордону, тому що за низки обставин балістичні ракети успішніше вражають цілі в Україні. 14 грудня представник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що завдяки санкціям якість російських ракет знижується. Зниження якості російських ракет, своєю чергою, заважає проводити масовані ракетні удари.

Нагадаємо, що російські війська просунулися в районі Авдіївки. У ISW назвали території, які втратили ЗСУ.

Також повідомлялося, що в ISW розповіли про наступальні плани ЗС РФ на фронті щойно замерзне земля.