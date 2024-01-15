Поки російський караул був у телефонах: "Атеш" потрапив на територію ЗС РФ у Криму (фото, відео)

Мобілізовані у цій військовій частині підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля проникло на територію військової частини Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-ї гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що поки російський караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, агенти "Атеш" змогли швидко все розвідати та зафіксувати. Натомість мобілізовані у цій військовій частині підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію.

Координати військової частини ЗС РФ у Феодосії — 45.050157, 35.383069.

Військовача частина ЗС РФ у Феодосії

В "Атеш" наголосили, що всю отриману інформацію було передано Збройним силам України.

"Наш рух зростає з кожним днем, як і швидка деокупація української території від Росії", — додали в підпіллі.

Нагадаємо, 12 січня у партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлення позицій російських військових біля Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Підпілля зазначило, що противник готується відбивати позиції Сил оборони.

10 січня стало відомо про те, що партизани виявили місце розташування ворога в Чорноморську в Криму. Окупанти розташували базу на старому винзаводі, який давно не працює. На території було розташовано до п'яти одиниць КамАЗів, машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік.