Не енергетика: у ГУР назвали пріоритетні цілі ЗС РФ під час обстрілів України

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, противник змінив тактику і почав атакувати українські об'єкти оборонно-промислового комплексу. При цьому загроза для критичної інфраструктури залишається.

Російські окупанти продовжують здійснювати масовані ракетні удари по українських містах, однак порівняно з торішніми обстрілами є деякі відмінності. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, нинішні ракетні атаки ЗС РФ націлені не на енергетику української сторони, як це вже було минулої зими, а на об'єкти оборонно-промислового комплексу. При цьому загроза для енергосистеми нікуди не поділася.

"На сьогодні основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник ГУР МОУ заявив, що росіянам не вдається досягати тих цілей, які вони перед собою ставлять. Пов'язано це з багатьма факторами, включно з деяким озброєнням. Річ у тім, що ракети "Кинджал", які використовуються, виявилися дуже неточними і від них здебільшого страждає мирне населення.

Крім того, найближчим часом удари по енергооб'єктах все ж можуть поновитися, адже з великою ймовірністю противник продовжує стежити за їхнім станом.

"Військова розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для нанесення ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути вражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами", — продовжив Вадим Скібіцький.

Далі представник ГУР МОУ додав, що росіяни ведуть космічну зйомку наших енергетичних об'єктів, щоб будь-якої миті за можливості їх атакувати. Відповідно, загроза нікуди не поділася.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що РФ змінює тактику і ракетні удари будуть менш масовані. За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, ЗС РФ мають великі проблеми з високоточним озброєнням. Ракети, які виробляються за старими технологіями, мають проблеми з точністю ударів.