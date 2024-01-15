"Нині Азовське море чисте, як ніколи": командувач ПС ЗСУ потролив росіян після знищення А-50

Микола Олещук натякнув на курортний сезон на Азовському морі та подякував всім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів.

Азовське море після ураження ворожих літаків Іл-22 й А-50 "чисте, як ніколи". Так командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян у своєму телеграм-каналі 15 січня.

"Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємося до пляжного сезону на його узбережжі. На палубі авіаносця "Москва" вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику "Вечного полета, братья". Далі буде…" — написав він.

Своє повідомлення командувач прикрасив веселими смайликами: сонечками, крабами, хвилями та літаками — і додав картинку з морським узбережжям.

"Дякую всім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції зі знищення літаків окупантів", — написав Олещук.

Уранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на втрати серед російської авіації. Генерал-лейтенант опублікував у своєму телеграм-каналі фото удару окупантів по житловому будинку в Дніпрі рік тому та побажав росіянам "горіти в пеклі".

"Це вам за Дніпро. Поки що без деталей", — повідомив командувач ПС ЗСУ, натякаючи на можливе ураження російських літаків над Азовським морем.

Знищення А-50 і Іл-22 РФ над Азовським морем

14 січня заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін повідомив, що російські окупанти могли втратити 2 свої літаки над Азовським морем. Українські підрозділи завдали ударів по двох літаках ПКС РФ — А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22.

Речниця Оперативного командування Наталія Гуменюк ураження літаків ані спростувала, ані підтвердила, хоча зазначила, що оборона Півдня побудована так, що ворожі літаки можуть не повернутися.

У телеграм-каналі, який ведуть російські льотчики, Fightbomber повідомили про загибель і поранення пілотів ЗС РФ.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що це — дуже унікальний випадок у світовій історії воєн і конфліктів, бо два ворожі літаки були "приземлені" в настільки глибокій тиловій зоні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління ворога Іл-22.

У Кремлі прокоментували інформацію про приниження російських літаків А-50 і Іл-22 над Азовським морем. Про це пише російське державне агентство "ТАСС" 15 січня.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито не має даних про те, що будь-які російські літаки були збиті Силами оборони України.