Допомагав офіцерам виїжджати за кордон під час війни: суд оштрафував полковника ТЦК

Полковник Петро Марусин, який працює в Золочівському районному ТЦК та СП, надавав допомогу офіцерам безперешкодно залишати країну під час вйни.

Суд призначив штраф 2465 гривень посадовцю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, полковнику Петру Марусину, який безпідставно виключав із військового обліку офіцерів. Про це повідомляє кореспондент Zaxid.net із покликанням на постанову Золочівського райсуду Львівської області.

Згідно з документом, полковник Петро Марусин під час служби в одному з районних ТЦК та СП Львівщини в березні та жовтні 2022 року безпідставно виключив із військового обліку двох офіцерів запасу з правом безперешкодного виїзду за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватися штатною ВЛК регіону, інакше особа не може бути виключеною з військового обліку. В цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Зазначимо, що на засіданні суду Петро Марусин не з'явився, проте подав заяву про визнання своєї провини в недбалому ставленні до військової служби.

Суддя Золочівського райсуду Володимир Сивак визнав військового винним у адмінправопорушенні та призначив йому 2465 гривень штрафу.

Минулого року, у січні 2023-го, Петро Марусин також був покараний штрафом. Тоді суд розглядав його справу про кермування авто Renault Duster у Бродах у стані алкогольного сп’яніння. Полковник неодноразово не приходив на судові засідання, у березні 2023 року військового покарали на 17 тисяч гривень із річною забороною керувати транспортними засобами. У постанові суду було зазначено, що Петро Марусин працює в Золочівському районному ТЦК та СП.

Вдночас в Одеській області викрили суддю, який за гроші допомагав військовозобов’язаним утікачам незаконно виїжджати за кордон.

За таку послугу чоловіки платили 3,5 тисячі доларів. У СБУ кажуть, що незаконну діяльність вели ще з квітня 2022 року. і за цей час підозрюваний допоміг утекти понад 1000 ухилянтам.

Також у Києві викрили чиновника часів до Революції Гідності, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Утікачі могли виїхати з України як водії автобуса за 7 тисяч доларів. Тепер організатору схеми загрожує від 7 до 9 ув’язнення.