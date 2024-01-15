Законопроєкт про мобілізацію: відстрочку хочуть давати залежно від конкретного захворювання

За словами нардепки Олени Мошенець, пропонується не враховувати групу інвалідності військовозобов'язаних під час ухвалення рішення про мобілізацію. Замість цього кожен випадок розглядатимуть окремо.

У новому законопроєкті про мобілізацію, який розробляється Міністерством оборони України, передбачається відстрочка від призову для людей з інвалідністю. Про це в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка Олена Мошенець ("Слуга народу"), заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

За її словами, для мобілізації не враховуватиметься група інвалідності, а проводитиметься оцінка конкретного захворювання.

"Будуть визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не тільки самих військовозобов'язаних, а й членів їхніх сімей", — зазначила Мошенець.

Вона наголосила, що це дуже важливо, тому що третя група інвалідності містить у собі різні захворювання.

"Є такі, з якими справді можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє в іншу групу людей — це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не повинно створюватися проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування", — резюмувала Мошенець.

Нардепка запевнила, що профільне міністерство активно працює над врахуванням цих аспектів, щоб забезпечити максимальну безпеку під час мобілізації.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Для цього необхідно звернутися до суду або вищої ВЛК.

Нагадаємо також, що в Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть призвати на фронт. Фокус розібрався, з якими захворюваннями все одно мобілізують.