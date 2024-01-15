"Це буде величезним тягарем для нашої країни": у Польщі чекають на хвилю біженців з України

У МЗС Польщі говорять про ймовірність нової хвилі біженців з України через гіпотетичне просування російської армії.

У Польщі заговорили про можливе просування армії РФ в Україні та очікування нової хвилі мільйонів біженців. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

Шейна зауважив, що Польща не повинна бути обтяжена додатковою відповідальністю в галузі міграції.

"Хоча ми і бажаємо українцям перемоги, зрештою, не можна виключати можливість того, що російський наступ призведе до зміщення фронту на захід і змусить ще мільйони українців приїхати до Польщі, здебільшого жінок і дітей. Це буде величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути готовим до цього", — заявив він.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі сказав, що поляки повинні ставитися до таких прогнозів "позитивно".

Тим часом в ООН закликали дати $4,2 млрд на гуманітарну допомогу Україні. Ці гроші потрібні постраждалим від повномасштабного вторгнення ЗС РФ українським громадам і біженцям, щоб профінансувати їхні потреби у 2024 році.

За даними агентства ООН у справах біженців від 3 січня 2024 року, в усьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 млн українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають у Європі.

Раніше писав Фокус, що країни ЄС активно змінюють правила для біженців з України.