В українських військових помітили гранатомети LGL-7 чеського виробництва, — OSINT (фото)

Гранатомет LGL-7 призначений для боротьби з різною бронетехнікою і знищення живої сили, що перебуває в легких укриттях чи спорудах міського типу.

Нещодавно OSINT-аналітик під ніком Weapons Illustrated натрапив на фото гранатомета LGL-7 виробництва чеської компанії STV GROUP від 2 січня цьогоріч. Цією інформацією він поділився у соцмережі Х 15 січня.

На думку Weapons Illustrated, цей гранатомет з нещодавніх поставок озброєння для Сил оборони України.

Гранатомет LGL-7 чеського виробництва — що відомо

Це чеський аналог радянського гранатомета РПГ-7 — ручного протитанкового гранатомета, призначений для боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками та іншими броньованими засобами противника. Крім того, він може бути використаний для знищення живої сили ворога, що перебуває в легких укриттях, а також у спорудах міського типу.

Спочатку цей гранатомет призначався для ураження бронетехніки, захищеної гомогенною сталевою бронею і без засобів динамічного захисту. Пізніше гранатомет LGL-7 отримав можливість пробивати і цей захист та уражати живу силу противника.

Приваблює така зброя не тільки своєю ефективністю, а й дешевизною, що забезпечило гранатомету визнання у 50 країнах світу, зокрема у локальних конфліктах.

У Чехії найбільшим виробником гранатомета LGL-7 є STV Group. Крім того, компанія виробляє пластичні вибухові речовини, автомати на базі серії АК та протитанкову зброю СПГ-9.

Про правила застосування, порядок ведення вогню з гранатомета і типи боєприпасів до нього — на відео YouTube-каналу Bungalo Barbudos UA.

Інцидент з гранатометом LGL-7 у березні 2022 року

На початку повномасштабного вторгнення Росії з Чеської Республіки, за інформацією Radio Prague International, поставили в Україну гранатомети LGL-7, які після кількох пострілів розірвалися і поранили двох українських бійців.

Як зазначило Radio Prague, цю зброю постачав не уряд Чехії, а безпосередньо виробник — STV Group. Проте Міноборони країни розглянуло питання і заявило, що компанія безкоштовно поставить в Україну інший військовий матеріал як заміну потенційно бракованої продукції. STV Group також додала, що звернулася до української сторони із проханням відкликати всю серію LGL-7.

26 листопада в Міноборони показали український бікаліберний міномет, який здатний стріляти 30-мм і 40-мм гранатами.

Фокус писав про турецькі гранатомети RDS40-MGL, які були поставлені на озброєння ЗСУ. Ця зброя має дальність стрільби до 800 метрів калібром 40х53 мм і до 400 метрів калібром 40х46 мм, водночас її вага менша за аналогічні гранатомети та становить лише 5,4 кілограма.