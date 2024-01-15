ЗМІ пишуть про "затримання" ухилянта в Івано-Франківську: у ЦПД назвали чутки фейком (відео)

За інформацією поліцейських, порушнику 69 років, тож, про мобілізацію, про яку пишуть російські пропагандисти, не йдеться.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зафіксував новий фейк російських пропагандистів, які поширюють відеоінформацію про те, як патрульна поліція "затримує ухилянта" від мобілізації в Івано-Франківську. Про це ЦПД написав у власному телеграм-каналі.

Відомо, що про "затримання ухилянта" в Івано-Франківську сьогодні написали російські пропагандистські телеграм-канали, які наразі поширюють інформацію про те, що представники патрульної поліції обласного центру почали затримувати чоловіків нібито на запити представників ТЦК та СП.

"Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Насправді на відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка, що перебував на проїзній частині дороги, порушував правила дорожнього руху та заважав проїзду транспорту", — уточнює Центр.

Що сталося в Івано-Франківську

За інформацією місцевих ЗМІ, подія сталася 15 січня на мосту у напрямку мікрорайону Пасічна, де патрульні дійсно виявили чоловіка, який порушував правила дорожнього руху і заважав проїзду транспорту. За коментарями поліцейських інспекторів, які вони надали місцевим журналістам, вони неодноразово просили чоловіка зійти з дороги, не наражати себе на небезпеку та не перешкоджати дорожньому руху, проте останній не виконував законних вимог та продовжував вчиняти правопорушення.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, патрульні затримали чоловіка та доставили його у відділення поліції, де склали адміністративні матеріали на порушника за ст. 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами) та за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП.

Виявилося, що порушнику 69 років, а це унеможливлює його мобілізацію, про яку пишуть російські пропагандисти.

Поширення чуток про "затримання" ухилянта

Посилення мобілізації в Україні, так само як іноді неадекватні дії представників ТЦК та СП, породжують миттєве поширення чуток з розміщенням відео у різноманітних комунікаційних каналах. Так, про затримання "ухилянта" в Івано-Франківську поінформував своїх користувачів канали "Пильний Дніпрянин" і Kiborgs, зробивши завчасні висновки.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

Центр протидії дезінформації, так само як і Національна поліція, просять не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, 8 січня нардеп Олексій Гончаренко спростував фейк про те, що він нібито вимагає припинення мобілізації у президента Володимира Зеленського.