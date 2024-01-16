"Це означає війна": Іран атакує бази США на півночі Іраку, — оглядач Bild (відео)

У мережі опублікували відео з кадрами вибухів у Іраку. Білий дім та Пентагон поки що не підтвердили можливий обстріл з боку Ірану.

Іранські балістичні ракети і безпілотники запущені у напрямку місцевості у Іраку, де розташовані військові бази США. На відео, знятому на місці подій, видно сліди пуску ракет і заграву. Про надзвичайні події на Близькому Сході повідомив оглядача видання Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke) у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Юліан Рьопке стверджує, що отримав підтвердження про атаку Ірану з двох джерел. З його слів, іранці вдарили по базах США на півночі Іраку. З яких саме джерела оглядач отримав цю інформацію, не вказано.

Оглядач Bild зауважив, що подібні дії означають війну.

Рьопке - про ситуацію в Іраку Фото: Скриншот

У соцмережі X з'явились низка відео, на яких видно сліди пусків ракет. У підписах до відео вказано, що це запуск по військові базі США біля міста Харір (Harir) та аеропорт в Ербілі (Erbil). На іншому відео видно заграву над якимись будівлями і трубами. Автори вказують, що це — наслідки атаки Корпусу вартових Ісламської революції на іракський Курдистан.

США та Іран — деталі

Зазначимо, у акаунті X уряду Ісламської Республіки Іран не повідомляють про якісь бойові дії. На порталі Пентагону, а також у соцмережі X, також не пишуть про надзвичайну ситуацію на військових базах в Іраку.

Де розташовані Харір та Ербіль, по яких вдарив Іран Фото: Google Maps

Тим часом 12 січня відбувся спільний удар США та Великої Британії по базах хуситів у Ємені. Згідно з заявами урядовців, хусити, за підтримку Ірану, заважають судноплавству у Червоному морі — нападають на кораблі, беруть заручників. Таким чином надсилалось повідомлення Корпусу вартових Ісламської революції, які мають припинити підтримку терористів.

Раніше західні розвідки та розслідувачі заявляли, що терористи ХАМАС мають зброю, яку отримали від Ірану. Наприклад, ішлось про певну кількість снарядів, які якимось чином надала Північна Корея. ХАМАС, отримавши підтримку ззовні, вчинив напад на Ізраїль — війна з терористами у секторі Гази триває вже сотий день.

Крім того, ще один напрям дій Ірану — надання зброї Росії, яка продовжує повномасштабну війну проти України. Зокрема, російські військові регулярно зустрічають вантажні літаки, наповнені дронами-камікадзе Shahed-136. Дронами-камікадзе РФ регулярно обстрілює українську територію: один з останніх ударів відбувся в ніч на 13 січня, коли Повітряні сили зуміли збити лише вісім з 40 цілей.

Нагадуємо, у січня експерти повідомили, що Кремль може отримати від Тегерану реактивні дрони-камікадзе. Пристрої здатні летіти на більшу відстань і нести більше вибухівки, пояснили фахівці.