Атака Ірану на північ Іраку: удари не торкнулися жодного об'єкта США, — ЗМІ

За словами журналістів, одна ракета впала на будинок високопоставленого співробітника курдської розвідки, а інша — на розвідувальний центр курдів. Також три ракети влучили в будинок відомого курдського бізнесмена, той загинув.

Іран атакував об'єкти якихось "шпигунів" у Курдистані, напівавтономному регіоні Іраку. Вибухи було чути недалеко від консульства США. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, вибухи чули приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля. Джерела повідомили журналістам, що ракетні удари Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) не зачепили жодного об'єкта Сполучених Штатів.

Джерела в Іраку розповіли, що одна ракета впала на будинок високопоставленого співробітника курдської розвідки, а інша — на курдський розвідувальний центр. Третя ракета влучила в будинок відомого курдського бізнесмена, той загинув.

Крім того, колишній віце-спікер парламенту Курдистану Хемн Хаврамі в себе в X (раніше Twitter) написав, що атака КВІР в Ербілі була спрямована проти цивільного будинку.

"Власник будинку Пешрав Дізай і чотири члени його сім'ї загинули", — написав він.

У матеріалі йдеться, що в минулому Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану Іраку, заявляючи, що цей район використовують як плацдарм для "сепаратистських угруповань".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що іранські балістичні ракети і безпілотники запущені в напрямку місцевості в Іраку, де розташовані військові бази США. На відео, знятому на місці подій, видно сліди пуску ракет і заграву.