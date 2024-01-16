На Запоріжжі окупанти платять гроші за доноси на сусідів, — ЦНС

Для доносів створили спеціальний чат-бот, а за "корисну інформацію" на нелояльних до РФ українців обіцяють матеріальну нагороду.

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти вигадали новий спосіб боротьби з "нелояльними до РФ" українцями. На них пропонують заробляти їхнім сусідам. Про це пише Центр національного спротиву.

Так, на окупованій частині Запорізької області "адміністрація" закликає мешканців доносити на сусідів. Для цього навіть створили спеціальний чат-бот. За "корисну інформацію" обіцяють платити гроші. По факту доносити вимагають на кожного, хто "не лояльний" до окупантів.

"Ми ж закликаємо спамити цей бот, аби дискредитувати саму ідею доносів", — звернулися до українців в ЦНС.

Крім цього в ЦНС нагадали українцям на окупованих територіях, що вони можуть і далі анонімно надавати інформацію про розташування складів ворожої техніки та особового складу ЗС РФ у Спротив.Бот.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, російські окупанти планують створити на Донбасі полігони для сміття. Три сміттєзвалища мають створити на території Луганської області, три — на території Донецької. Звозити туди сміття збираються з Ростовської, Бєлгородської і Воронезької областей.

Раніше повідомлялося, що для приховування втрат в РФ заборонили публікувати дані про військових, які отримують соцвиплати. Пенсійний фонд розіслав співробітникам своїх відділень лист з вимогою не "світити" факти призначень соцвиплат учасникам війни в Україні.