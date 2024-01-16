Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Знищено вщент": ССО скоригували вогонь HIMARS по ЗРК "Оса" в умовах поганої видимості (відео)

Діана Бондаренко
Українські бійці виявили російський ЗРК "Оса"

Українські військові виявили російську військову техніку за допомогою безпілотника. Після чого оператори скоригували вогонь HIMARS та уразили ЗРК "Оса".

Екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України скоригував вогонь HIMARS по зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Південному напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО попри погану видимість виявив ЗРК "Оса", який окупанти застосовували проти українських військових.

У результаті оператори дронів скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу ЗСУ по російській цілі.

"Унаслідок вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено вщент", — наголосили українські бійці.

Крім цього, у пресслужбі ССО опублікували відео, на якому показали, як виявили за допомогою безпілотного літального апарату російську військову техніку, сховану в лісі, в умовах поганої погоди. Після коригування вогню HIMARS, відбувся вибух, після чого російський ЗРК "Оса" було знищено, а в небо здійнявся густий дим.

ЗРК "Оса": що відомо

"Оса" — радянський автоматизований зенітно-ракетний комплекс, призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької танкової дивізії під час усіх видів бойових дій. Станом на кінець 2007 року "Оса" був найчисельнішим комплексом ППО у РФ, на озброєнні перебувало понад 400 машин.

Нагадаємо, 14 січня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, що за тиждень з 7 по 14 січня українські військові ліквідували 5270 російських військових та знищили 534 одиниці озброєння та бойової техніки.

8 січня стало відомо, що на Донецькому напрямку бійці ССО уразили комплекс орбітального подавлення супутників "Тирада-2". Ворожу техніку було виявлено під час розвідувальних дій.