"Знищено вщент": ССО скоригували вогонь HIMARS по ЗРК "Оса" в умовах поганої видимості (відео)

Українські військові виявили російську військову техніку за допомогою безпілотника. Після чого оператори скоригували вогонь HIMARS та уразили ЗРК "Оса".

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Екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України скоригував вогонь HIMARS по зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Південному напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО попри погану видимість виявив ЗРК "Оса", який окупанти застосовували проти українських військових.

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У результаті оператори дронів скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу ЗСУ по російській цілі.

"Унаслідок вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено вщент", — наголосили українські бійці.

Крім цього, у пресслужбі ССО опублікували відео, на якому показали, як виявили за допомогою безпілотного літального апарату російську військову техніку, сховану в лісі, в умовах поганої погоди. Після коригування вогню HIMARS, відбувся вибух, після чого російський ЗРК "Оса" було знищено, а в небо здійнявся густий дим.

ЗРК "Оса": що відомо

"Оса" — радянський автоматизований зенітно-ракетний комплекс, призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької танкової дивізії під час усіх видів бойових дій. Станом на кінець 2007 року "Оса" був найчисельнішим комплексом ППО у РФ, на озброєнні перебувало понад 400 машин.

Нагадаємо, 14 січня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, що за тиждень з 7 по 14 січня українські військові ліквідували 5270 російських військових та знищили 534 одиниці озброєння та бойової техніки.

8 січня стало відомо, що на Донецькому напрямку бійці ССО уразили комплекс орбітального подавлення супутників "Тирада-2". Ворожу техніку було виявлено під час розвідувальних дій.