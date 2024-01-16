"Уничтожено до основания": ССО скорректировали огонь HIMARS по ЗРК "Оса" в условиях плохой видимости (видео)

Украинские военные обнаружили российскую военную технику с помощью беспилотника. После чего операторы скорректировали огонь HIMARS и поразили ЗРК "Оса".

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Экипаж БпАК 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины скорректировал огонь HIMARS по зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

На Южном направлении во время ведения разведки экипаж БпАК 73-го морского центра ССО несмотря на плохую видимость обнаружил ЗРК "Оса", который оккупанты применяли против украинских военных.

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В результате операторы дронов скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ по российской цели.

"В результате огневого поражения зенитно-ракетный комплекс противника уничтожен полностью", — отметили украинские бойцы.

Кроме этого, в пресс-службе ССО опубликовали видео, на котором показали, как обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата российскую военную технику, спрятанную в лесу, в условиях плохой погоды. После корректировки огня HIMARS, произошел взрыв, после чего российский ЗРК "Оса" был уничтожен, а в небо поднялся густой дым.

ЗРК "Оса": что известно

"Оса" — советский автоматизированный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой танковой дивизии во время всех видов боевых действий. По состоянию на конец 2007 года "Оса" был самым многочисленным комплексом ПВО в РФ, на вооружении находилось более 400 машин.

Напомним, 14 января первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что за неделю с 7 по 14 января украинские военные ликвидировали 5270 российских военных и уничтожили 534 единицы вооружения и боевой техники.

8 января стало известно, что на Донецком направлении бойцы ССО поразили комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2". Вражеская техника была обнаружена во время разведывательных действий.