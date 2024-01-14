ВСУ уничтожили более 500 единиц боевой техники: какие машины потерял враг за неделю (фото)

Российские военные понесли потери в личном составе и военной технике. Также украинские бойцы уничтожили вражеские ракеты и беспилотники, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

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За неделю Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 5270 человек и 534 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram.

"За неделю с 7 по 14 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5270 человек личного состава противника", — сказал Александр Павлюк.

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Он отметил, что вооружение и военная техника российской армии понесла существенные потери, а именно была поражена:

53 танка;

122 боевые бронированные машины;

94 артиллерийские системы;

шесть реактивных систем залпового огня;

11 установок противовоздушной обороны;

144 единицы автотехники;

26 единиц спецтехники.

Также украинские военные уничтожили 28 вражеских ракет и 50 беспилотных летательных аппаратов.

"Держим темп! Вместе к Победе!" — добавил Александр Павлюк.

Напомним, 9 января стало известно, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили врага и его военную технику с помощью беспилотных летательных аппаратов. Среди потерь ВС РФ были зафиксированы танки, самоходные гаубицы, БТР.

8 января в пресс-службе СБУ сообщили, что украинским военным удалось уничтожить российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2". На Донецком направлении операторы третьего отдельного полка ССО обнаружили во время разведывательных действий обнаружили вражескую технику. Враг понес потери после "точного огневого поражения".