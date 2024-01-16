"Досить багато деталей": боєць ЗСУ повідомив, чому ЗС РФ активно не атакують під Горлівкою

Щоразу, коли окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Горлівському напрямку, вони зазнають шалених втрат. За словами бійця Євгена Івлєєва, ворог має бажання змінити лінію фронту у цьому регіоні.

Російські окупанти призупинили великі атаки на Горлівському напрямку. Все через значні втрати. Про це телеканалу "Еспресо" розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

"Питання фортифікаційних споруд на Горлівському напрямку є досить делікатним, і не хочеться розголошувати досить багато деталей. Я можу сказати лише кілька важливих речей. Правіше від наших позицій знаходиться Авдіївка, лівіше — Бахмутський напрямок, який палає весь — від Курдюмівки до Андріївки. Ми ж бачимо деякі артилерії, через які противник постійно перекидає техніку на ці напрямки. І ми цю техніку досить успішно знищуємо", — розповів Ієвлєв.

За словами бійця ЗСУ, кожного разу, коли окупанти пробують штурмувати позиції Сил оборони на Горлівському напрямку, вони зазнають шалених втрат.

"Тобто, у противника точно було і є бажання піти й змінити цю лінію фронту. Вони б не були проти захопити наші позиції й зупинити атаки на їхні колони техніки. Втім, росіяни цього ще не зробили. Оскільки вони прекрасно розуміють, які матимуть втрати", — додав він.

Нагадаємо, що у районі Кліщіївки на Донеччині російські окупанти прорвалися в окопи ЗСУ. Українські десантники відбивали штурм.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗСУ перейшли в частковий контрнаступ. Водночас росіяни перейшли в оборону та вже понад 2 тижні атакують лише піхотою.