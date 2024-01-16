ЗС РФ змінили напрямок штурмів: в ОВА оцінили ситуацію на Луганщині

Російські військові організували потужну спробу штурму позицій Волинської бригади територіальної оборони, проте ворог зазнав втрат в особовому складі і техніці, розповів голова ОВА Артем Лисогор.

Збройні сили Російської Федерації змінили напрям штурмових дій у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. В цих осередках за учора відбито 19 атак росіян", — сказав Артем Лисогор.

Він зазначив, що велика кількість наступів ворога відбулася за підтримки авіації. Зокрема, російські військові намагалися витиснути українських захисників з лісового масиву, потужна спроба штурму була організована на позиції Волинської бригади територіальної оборони. Проте противник зазнав втрат — близько 90 поранених і вбитих, три знищених танки та інша техніка.

Зі слів Артема Лисогора, російські окупанти завдали удару з неба по Новолюбівці, також під щільний мінометний та артилерійський обстріл потрапило Невське. В обох населених пунктах залишаються люди.

Нагадаємо, 11 січня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що російські військові переміщували додаткові штурмові групи та розміновували шляхи для наступу. Ворог продовжував наступальні дії на трьох напрямках — Куп’янському, Лиманському та Бахмутському.

Того ж дня глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що ворог планує побудувати шість всеросійських сміттєзвалищ у регіоні. Зокрема, на це РФ нібито виділила шість років.