Спостерігається підготовка: РФ на сході перекидає додаткові роти та розміновує шляхи, — Сирський

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на Донеччині та Луганщині, для чого залучають підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту, повідомив командувач Сухопутних військ.

Related video

Оперативна обстановка на сході України залишається напруженою, а ЗС РФ переміщують додаткові штурмові групи та розміновують шляхи для наступу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський

За його словами, окупанти продовжують наступальні дії на трьох напрямках — Куп’янському, Лиманському та Бахмутському.

Ситуація на Куп’янському напрямку

ЗС РФ не полишають спроб витіснити підрозділи Сил оборони з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

"Завдяки діям українських захисників, ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", — зазначив Сирський.

Ситуація на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку російські окупанти проводять наступальні дії, щоб витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець. На цій ділянці фронту ЗС РФ проводять активні артилерійські обстріли і перекидає з території РФ в цей район додаткові штурмові роти, а також готує в базових таборах нові штурмові загони. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Важливо

Військо-тактичний "фурор": під Кремінною росіяни напали на свої ж позиції, — боєць ЗСУ

В районі Серебрянського лісництва окупант зосередив основні зусилля. На цьому напрямку окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони в напрямках Діброви, Торського та Ямполя.

"Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот", — заначив Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

В районі Бахмута ЗС РФ запланували вийти на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута окупанти штурмують в напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу" і намагається створити сприятливі умови для наступу на місто Часів Яр.

Також росіяни прагнуть відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки. Для цього ворог залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

"Попри широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", — зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, що в районі Кліщіївки ЗС РФ прорвалися в окопи ЗСУ. Десантники провели бій і вибили росіян. Ворожу групу підтримки знищила українська артилерія.

Раніше повідомлялося, що ССО з HIMARS знищили ворожу техніку — "Торнадо-Г" і "Мста-С". Аеророзвідники виявили її під час проведення повітряної розвідки.