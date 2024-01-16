Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив ракети РФ на будинки українців, — СБУ (відео)

У полі зору окупантів чоловік опинився через свою знайому — хористку місцевої церкви УПЦ, котра втекла на тимчасово окуповану територію та тепер працює на російську спецслужбу.

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації, який коригував ракетні атаки по Запоріжжю. Ним виявився охоронець місцевого дитсадка. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як інформують правоохоронці, за його наведенням російські окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ Запорізької області напередодні 2024 року. У пресслужбі додають, що внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

Російський вогонь коригував охоронець дитсадка

За даними слідства, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитячого садка, якого представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) дистанційно завербували ще у грудні минулого року.

Як зазначають в СБУ, чоловік "опинився у полі зору" окупантів через свою знайому — хористку місцевої церкви УПЦ, котра втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя та тепер працює на спецслужбу Росії.

Правоохоронці додають, що фігурант за вказівкою ГРУ збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Найбільше ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки.

Наводив удари по мирним будинкам

Крім того, як заявляють у пресслужбі, чоловік коригував ракетні удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.

Російського агента співробітники СБУ затримали у його ж помешканні. Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта мобільний телефон, який він використовував для спілкування з ГРУ.

Наразі охоронцю дитсадка повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Нині, як запевняють співробітники Служби безпеки, фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний Суд скасував постанову суду нижчої інстанції, який визнав законним звільнення чиновниці Міністерства юстиції Марини Прилуцької, котра добровільно отримала російське громадянство.

Також у пресслужбі СБУ 12 січня повідомили, що правоохоронці затримала ексзаступницю очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Під час окупації жінка віддала росіянам 24 автомобілі "швидких".