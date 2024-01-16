Не лише нові "Кинджали": експерти помітили цікаву деталь на знімках аеродрому "Моздок" (фото)
На думку експертів, РФ приготувала ракети для подальших ударів по території України. Також окупанти бояться ударів по аеродрому, тому розміщують там фальш-цілі.
Росія уже вп’яте за січень підіймає МиГ-31К з аеродрому "Моздок", який розташований в північній Осетії. Аналітики Defense Express спробували з'ясувати, скільки носіїв "Кинджалів" РФ зосередила на тому летовищі.
Так, 16 січня в Україні була оголошена чергова повітряна тривога через зліт літака МиГ-31К, який може бути носієм аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" з аеродрому "Моздок". Тривоги по всій Україні через зліт таких літаків доводиться оголошувати завжди, бо не завжди є дані про те, чи це тренувальний політ, чи переміщення літака на інший аеродром, чи підготовка до ракетного удару Україні.
Зазначачається, що від початку січня 2024 року літак вже злітав 5 разів з аеропорту "Моздок" — двічі 1 січня 2024 року, один раз 7 січня та один раз 11 січня 2024 року.
На супутникових знімках за 11 січня 2024 року, які опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson на своєму Twitter на аеродромі "Моздок" стояло два літаки МиГ-31. Також була зафіксована наявність мінімум трьох бомбардувальників Ту-22М3, і що росіяни намалювали мінімум одну фальш-ціль у вигляді Ту-22М3.
"Водночас цікаво, що на аеродромі "Моздок" на той момент також стояли 5 транспортних літаків Ил-76 та мінімум 1 Ан-26. З однаковою ймовірністю, це міг бути і просто їхній тимчасовий пункт базування, і могло бути й те, що ці транспортники доставляли на "Моздок" певний запас ракет до МиГ-31К та Ту-22М3 – тобто Х-47М2 "Кинджал" та Х-22/32 відповідно", — повідомили в Defense Express .
Нагадаємо, що за словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, противник змінив тактику та почав атакувати українські об'єкти оборонно-промислового комплексу. Водночас загроза для критичної інфраструктури залишається.
13 січня повідомлялося, що РФ змінює тактику, і ракетні удари будуть менш масовані. За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, ЗС РФ мають великі проблеми з високоточним озброєнням.