Вручення повістки на вулиці: екссуддя пояснив, наскільки це законно

Конституція визначає, що в разі оголошення воєнного стану можуть діяти обмеження прав та свобод громадян з конкретним визначенням терміну їхньої дії. Однак остаточне рішення залишається на розсуд влади, зазначає колишній суддя Віктор Шишкін.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити вирушити можуть військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. В умовах воєнного стану держава може накладати на громадян певні обмеження прав та свобод. Про те, чи є законним вручення повісток у громадських місцях розповів колишній суддя Верховного суду Віктор Шишкін в інтервʼю для Hromadske.

Чи законно видавати повістки на вулиці

За інформацією екссуді, Конституція (Стаття 64) визначає, що в разі оголошення надзвичайного або ж воєнного стану можуть діяти обмеження прав та свобод громадян з конкретним визначенням терміну їхньої дії. У відповідній статті зазначено, що держава "може обмежувати", а це означає, що остаточне рішення залишається на розсуд влади.

Як наголошує Шишкін, у випадку війни в Україні, закриття кордонів та видача повісток у громадських місцях не є порушенням прав людини, адже держава повинна шукати ефективні способи оповіщення громадян.

"Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку — повідомити про необхідність з’явитися у військкомат? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення", — зазначив експерт.

Екссуддя додав, що не може однозначно сказати, що все це неправильно.

Які права українців не можуть бути обмежені

Водночас, як наголошує Шишкін, деякі права не можуть бути обмежені у жодному разі. Це, наприклад, примусове позбавлення людини житла чи права на оскарження дії держави в суді.

Нагадаємо, адвокати Ірина та Владислав Леонови пояснили, як можна оскаржити висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Юрист Іван Колганов відповів, які послуги в Україні недоступні військовозобов’язаним чоловікам без узгодження з ТЦК.