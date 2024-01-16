Світом зростають угрози: чому ВМС Великої Британії треба розширювати (інфографіка)

Китай та РФ модернізують та посилюють власні Військово-морські флоти – це ставить під загрозу можливості та захист інтересів Сполученого Королівства.

Королівський флот Військово-морських сил Великої Британії потребує збільшення. Про це йдеться в документі Ради з геостратегії "Чому Британії потрібен більший військово-морський флот".

Вільям Фрір та Джеймс Роджерс наводять аргументи на користь того, чому Сполучене Королівство має збільшувати власну армію. Для цього вони проаналізували важливість моря та історію розвитку Королівського флоту за останні 50 років.

ВМФ треба збільшити, щоб краще захищати британські інтереси та мати змогу протистояти морським загрозам з боку Китаю, РФ та терористів по типу єменських хуситів в Червоному морі. Попри те, що загальна водотоннажність флоту збільшилась майже на 20% у період між 2000 та 2023 роками, кількість кораблів зменшилась зі 107 до 65 включно з Допоміжним Королівським флотом.

Більше того Фрір та Роджерс стверджують, що Велика Британія більше не може собі дозволити розкіш зосередитись лише на одному регіоні. Безпекова ситуація погіршується не тільки в Індо-Тихоокеанському регіоні, але й в євроатлантичному. Флот має бути достатньо потужним для того, щоб захистити британські інтереси в усьому світі.

Водотоннажність флотів Великої Британії, РФ та Китаю Середній розмір корпусу флотів Великої Британії, РФ та Китаю Кількість корпусів Великої Британії, РФ та Китаю

Поки у Британії скорочувалась кількість кораблів, Росія та Китай модернізовували та нарощували власний флот. Це є ризиком для острівної держави, якою є Велика Британія. Недостатня кількість кораблів за роки недостатнього фінансування зробила Британію вразливою до загострень на морі. Особливо від більш наполегливого російського флоту в Північній Атлантиці та інших ворожих гравців у ключових морських перешкодах, пишуть автори.

В міру зростання матеріальної могутності КНР продемонструвала чіткі амбіції встановити контроль за межами своїх кордонів. Сі Цзіньпін заявив, що метою НВАК є можливість "боротися і перемагати", і його уряд зробив серйозні кроки для досягнення цієї мети. Загальна водотоннажність китайського флоту з 1980 року зросла з 378 000 тонн до приголомшливих 2,3 млн тонн станом на 2023 рік.

Автори виділили кілька глобальних викликів для британського флоту:

РФ набуде спроможності кинути виклик контролю над морем у Північній Атлантиці, що змусить британців зайняти оборонну позицію;

Китай зміцнить позиції у Східному та Південнокитайському морях. Поступово він перейде від стратегії "заперечення" до прямого контролю над морями;

Посилення КНР та РФ у океанах зменшить здатність Великої Британії обʼєднувати союзників та партнерів, особливо з Австралією, Японією країнами АСЕАН та в Індо-тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 15 січня у Великій Британії анонсували відправку 20 тисяч військових на навчання НАТО Steadfast Defender.

11 грудня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні військові машини-амфібії Viking.