У Донецьку помітили Діму Білана після скандальної "голої вечірки" Івлєєвої (відео)

Співак прибув на окуповані українські території з "гуманітарною допомогою" і поспілкувався з російськими військовими.

Відомий російський співак 42-річний Діма Білан з'явився на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомили російська пропагандистка Ольга Скабєєва, а також проросійські Telegram-канали.

Співак прибув на окуповані українські території з "гуманітарною допомогою". Білан, який неодноразово висловлювався на підтримку Володимира Путіна, побував в окупованому Донецьку, де відвідав так званий "Республіканський травматологічний центр", притулок для тварин і поспілкувався з військовими окупаційних військ Росії.

Зазначимо, що після скандального інциденту з "голою вечіркою" Насті Івлєєвої чимало зірок опинилися в "скрутному становищі", попри публічні вибачення і виправдання. На вечірці, зокрема, був помічений і Діма Білан.

Стало відомо, що на "голій вечірці" були присутні також Ксенія Собчак, Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров, Глюкоза, Лоліта та Анна Asti (колишні українки), а також сама Івлєєва і кілька молодих блогерів. Багато з цих зірок регулярно беруть участь у пропагандистських заходах і тепер стикаються з бойкотом. Деякі з них уже записали відео з вибаченнями і виправданнями, як-от Лоліта, Кіркоров, Білан, Собчак та інші прихильники Путіна.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що в Росії оштрафували телеведучу та амбасадора російської компанії МТС Анастасію Івлєєву за організацію скандальної "Майже голої вечірки". Її оштрафували за організацію "масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку".