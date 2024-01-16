"Очевидна слабкість заходу": Зеленський розповів, чому санкції проти РФ неефективні

За словами президента України, очевидна слабкість Заходу в тому, що російська атомна промисловість досі не під санкціями.

Володимир Зеленський висловив подяку західним союзникам за вжиті санкційні заходи. Водночас президент наголосив на наявності деяких проблем у стратегії санкційної політики Заходу щодо Росії. Про це президент сказав під час виступу в Давосі.

Під час свого виступу глава держави торкнувся питання про санкції з боку західних країн щодо Росії.

Український лідер висловив запитання про те, як можна бути задоволеним санкціями проти Росії або контролем над експортом, якщо ці обмеження не перешкоджають виробництву ракет в РФ. Зеленський наголосив, що в кожній російській ракеті присутня значна кількість критично важливих компонентів, які постачають із західних країн.

Президент наголосив, що для тих, хто прагне повністю дотримуватися санкцій, настання миру має бути визнано як нагорода.

"Очевидна слабкість Заходу в тому, що російська атомна промисловість досі не під санкціями. Незважаючи на те, що Путін є єдиним терористом у світі, який захопив АЕС у заручники", — підкреслив Зеленський.

Він закликав своїх партнерів у поточному році вжити рішучих заходів у напрямку російських активів, заморожених з метою захисту та відновлення України.

Президент також зазначив, що у Володимира Путіна особлива прихильність до матеріальних благ. На його думку, що більше мільярдів втратить цей авторитарний лідер разом зі своїм колом олігархів, союзників і наближених, то вищою є вірогідність того, що президент Росії дійде до жалю про розв'язану ним війну проти України.

Нагадаємо, 14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч, у якій взяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики, як розповів Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні. Радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн обговорили пропозиції "формули миру".