"Саме туди, де житлова забудова": РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову

Внаслідок ударів РФ по середмістю Харкова, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 16 людей постраждали. Дві жінки у тяжкому стані.

В Харкові вечері 16 січня пролунали вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що атаку здійснили двома ракетами. Внаслідок ударів є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Спочатку було відомо, що четверо людей отримали поранення. Їхній стан, як заявили в ОВА, легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки. У тяжкому стані госпіталізували 43-річну жінку. Згодом стало відомо, що ще десятеро людей — у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих.

О 22:45 Синєгубов повідомив, що цю хвилину внаслідок ударів РФ по середмістю Харкова 16 людей постраждали. Дві жінки у тяжкому стані.

Прокоментував удари й мер міста Ігор Терехов. У Telegram він закликав містян бути обережними, оскільки лунають вибухи.

Згодом він повідомив, що ударили російські загарбники по центру міста, де немає жодної військової інфраструктури.

"Саме туди, де житлова забудова", – повідомив Терехов.

Він додав, що ДСНС вже працюють на місцях прильотів. За його словами, є інформація щодо поранених, але їх кількості він не назвав.

Керівник Харківського гарнізону Сергій Мельник у Telegram о 21:49 повідомляв, що ворог вкотре вдарив з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. Він закликав не покидати укриття до відбою повітряної небезпеки.

Нагадаємо, 10 січня війська РФ завдали удару по дитячому оздоровчому центру в Харкові. За добу російські військові завдали ударів по понад 17 населених пунктах у Харківській області. Окупанти пошкодили опори ліній електропередач.