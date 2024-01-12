"Це його найбільша проблема": експерт назвав причину ударів ЗС РФ по Харкову (відео)

Олександр Коваленко заявив, що росіяни можуть дістати до Харкова ракетами С-300, а також реактивними системами залпового вогню. Так, Північна Салтівка руйнується точно так само, як було зруйновано Маріуполь.

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Окупанти часто обстрілюють Харків через його близькість до кордону з РФ. Росіяни не можуть перестати тероризувати місто. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, росіяни можуть дістати до Харкова ракетами С-300, а також реактивними системами залпового вогню. Так, Північна Салтівка руйнується точно так само, як було зруйновано Маріуполь у Донецькій області.

"? Харків відрізняється від більшості міст України своєю близькістю до кордону з Росією. Це його найбільша проблема. І здійснювати терор саме по Харкову Росія відмовити собі просто не могла, не може і не буде відмовляти", — сказав Коваленко.

Також він заявив, що в Харкові є агенти російської розвідки, а також проросійськи налаштовані громадяни. Вони можуть давати некоректну інформацію, надавати дані маніпулятивного характеру заради грошей від своїх кураторів із РФ. Служба безпеки України регулярно виявляє та заарештовує навідників.

"Така ситуація, що в Харкові, що в Одесі, що в Києві — скрізь є такі представники проросійського прошарку, який ще не розкритий", — зазначив Коваленко.

Олександр Коваленко про удари по Харкову (дивитися з 4 хвилини)

Нагадаємо, що в Офісі генпрокурора України повідомили, що Росія вдарила по центру Харкова ракетою з КНДР. Так, генпрокурор України Андрій Костін заявив, що відповідні висновки зробили і військові експерти з міжвідомчої робочої групи, які перебували на місці атаки і здійснювали попередній огляд та аналіз уламків.