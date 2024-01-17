"Це геноцид": у Харкові пошкоджено понад 10 будинків, кількість постраждалих зросла, — мер

За словами очільника Національної поліції Харкова Володимира Тимошка, ЗС РФ влучили в проїжджу частину і в житловий триповерховий будинок. також пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість постраждалих унаслідок удару ЗС РФ по Харкову зросла до 17 осіб. Про це у себе в Telegram написав мер міста Ігор Терехов.

За його словами, удар по центру Харкова має виключно терористичний характер. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. У важкому стані перебувають 2 жінки. Також 12 осіб госпіталізовано, їхній стан оцінюють як легкої та середньої тяжкості.

"Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці", — написав Терехов.

Також коментар "Суспільному" дав глава поліції області Володимир Тимошко. Він заявив, що ЗС РФ влучили в проїжджу частину і в житловий триповерховий будинок.

"Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови", — сказав Тимошко.

Він заявив, що пошкоджено лікарню навпроти будинку, у який влучила ракета. Там сталася пожежа на двох поверхах. Поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було.

Удар по Харкову 16 січня: що відомо

У Харкові ввечері 16 січня прогриміли вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що атаку здійснили двома ракетами. Унаслідок ударів є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Як розповів Ігор Терехов, вдарили російські загарбники по центру міста, де немає жодної військової інфраструктури.

Нагадаємо, 10 січня війська РФ завдали удару по дитячому оздоровчому центру в Харкові. За добу російські військові завдали ударів по понад 17 населених пунктах області.