ЗСУ під Авдіївкою знищили рідкісний раритет радянського оборонпрому – БТР-50 (фото)

Танк ЗСУ підбили під час одного з штурмів ЗС РФ. Окупанти залишили підбиту техніку. Зараз в Росії може бути до 1000 одиниць таких бронетранспортерів.

В районі Авдіївки на Донеччині ЗС РФ втратили БТР-50, який було вироблено ще в 50-х роках минулого століття. Про це пише "Військовий кур'єр".

Раритетний БТР-50 зафіксували на Авдіївському напрямку. Його підбили під час одного з невдалих штурмів російської окупаційної армії. Броньовану техніку окупанти залишили просто неба.

Близько року тому росіяни через величезні втрати техніки почали розконсервовувати та модернізувати ці морально застарілі моделі. Їх зараз в Росії може бути до 1000 одиниць. На цей час це вже другий такий бронетранспортер, який знищили Сили оборони України.

БТР-50

БТР-50: характеристики

Бронетранспортер БТР-50 призначений для транспортування особового складу (десанту) мотострілецьких підрозділів чи військових вантажів в умовах можливого вогневого впливу противника. Бойова броньована гусенична машина легкого типу.

Броня БТР-50 може захистити екіпаж, який складається з двох осіб, від невеликих уламків та набоїв калібру 7,62-мм. Машина може перевозити до 20 бійців десанту та вантаж вагою до 2 тонн.

БТР-50

Найчастіше росіяни встановлюють на розконсервовані бронетранспортери зенітні установки ЗУ-23-2.

Нагадаємо, що ССО ефектно знищили штурмову групу ЗС РФ в районі Авдіївки. Російські окупанти пробиралися лісосмугою в бік позицій Сил оборони. Внаслідок обстрілу ворожа штурмова група була повністю знищена.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку ЗС РФ пішли на прорив колоною техніки. Вони намагалися зайти в місто. Бійці Сил оборони відбивали штурм Bradley та FPV-дронами.