За словами Дмитра Медведєва, варто обрати життя у великій, хоча й наразі ненависній державі, оскільки інакше на жителів України чекає "смерть і смерть їхніх близьких".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що існування України в будь-якій формі небезпечне для самих українців. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну", — уточнив російський чиновник.

За його твердженнями, самостійна держава, яка існує на нібито "історичних російських територіях", надалі буде постійним приводом для відновлення бойових зіткнень.

"Хто б не стояв біля керма ракового новоутворення під ім'ям Україна, це не додасть легітимності його правлінню і правової спроможності самій "країні", — заявив він.

Медведєв вважає, що хоч би які домовленості про гарантії безпеки Київ уклав із Заходом, імовірність нових конфліктів збережеться зі стовідсотковою ймовірністю.

"Йому не запобіжить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО", — заявив Медведєв, додавши, що воєнні дії в Україні можуть повторитися і через десять, і через п'ятдесят років.

Скріншот поста Дмитра Медведєва Скріншот поста Дмитра Медведєва

Російський чиновник назвав українців практичними людьми, які, "обираючи між вічною війною і неминучою загибеллю та життям", виберуть життя.

За його словами, "життя у великій спільній державі, яку вони зараз не дуже люблять", краще за смерть — "їхню смерть і смерть їхніх близьких". Чим швидше жителі України це зрозуміють, тим краще.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нещодавно знову погрожував ядерною зброєю у відповідь на удари ракетами по РФ.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі вважають Київ і Одесу тимчасово окупованими містами.