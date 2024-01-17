Менше "Іскандерів" більше РСЗВ: ЗС РФ змінюють тактику ракетних ударів, — експерт

Відчуваючи певний дефіцит у тактичних балістичних ракетах, окупанти частіше застосовують реактивні системи, які можуть уражати ключові об'єкти в межах 120 км від лінії фронту.

Останніми місяцями росіяни, за деякими даними, збільшили частоту обстрілів українських об'єктів із ракетних установок "Торнадо-С". Водночас кількість пусків балістичних ракет малої дальності "Іскандер" скоротилася. Про те, з чим пов'язана зміна в тактиці нанесення російськими силами ракетних ударів з'ясовували оглядачі Defence 24.

У матеріалі зазначено, що з урахуванням різної дальності тактичного комплексу "Іскандер" і реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" тактика обстрілів змінюється, оскільки реактивні системи не здатні вражати об'єкти глибоко в тилу. Проте вони можуть знищувати цілі в межах 120 км від лінії фронту.

"Це означає економію цінних бойових засобів у вигляді тактичних балістичних ракет. Очевидно, що росіяни засвоюють уроки економічної війни, ускладнюючи українцям захист ключових об'єктів", — йдеться в публікації.

Тим часом "Іскандери" використовуються для повторних атак. Після влучання першої ракети слідом з певним інтервалом йде ще один удар з метою завдати більшої шкоди. Однак, імовірно, російські війська відчувають дефіцит далекобійних ракет, тому економія "Іскандерів" — це реакція на скорочення запасів бойових засобів для цієї системи озброєння.

Також було зазначено, що під час перехоплення українськими засобами ППО одного "Іскандера" для перехоплення використовується один елемент ураження, а під час повного залпу з "Торнадо-С" — до 12, хоча росіяни зазвичай використовують залп із трьох-чотирьох ракет.

Нагадаємо, про більш активне застосування систем "Торнадо-С" на фронті говорили й російські джерела. У "Ростех" ще наприкінці листопада минулого року заявили, що реактивні снаряди стали високоточними, а тому їх можна використовувати там, де "Іскандер" був би недоцільним.