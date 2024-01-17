"Вирішальне значення": у британській розвідці назвали наслідки для РФ після втрати А-50

За словами аналітиків, після катастрофи літака в Азовському морі противник буде змушений переглянути обмеження районів застосування своєї авіації.

Українські військові продовжують ефективно завдавати шкоди противнику і напередодні російські окупанти зазнали великих втрат у сфері авіації. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії поділилися деякими подробицями.

За даними аналітиків, 14 січня російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вибухнув і впав у західній частині Азовського моря. Також було пошкоджено літак Іл-22М, який, найімовірніше, не вдалося повністю вразити і він приземлився на найближчому російському аеродромі.

Наступного дня після події достовірність операції підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Аналітики з британської розвідки вважають, що для противника це матиме великі наслідки.

"Можливе успішне наведення на ціль A-50 з боку України має велике значення. Цілком імовірно, що тепер Росія буде змушена переглянути обмеження районів експлуатації своїх літаків. А-50 має вирішальне значення для картини повітряного спостереження Росії над простором бойових дій", — йдеться в повідомленні.

До слова, окремо британські аналітики додали, що у ЗС РФ у наявності ще 8 літаків А-50, які в теорії можуть покрити безпосередні наслідки після аварії в Азовському морі.

Водночас підвищене навантаження на авіацію, що залишилася, у поєднанні з втратою екіпажу може обмежити довгострокові можливі місії на невизначений час.

У британській розвідці розповіли, який вплив матиме для РФ втрата аваїції Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що РФ частково згортає операції над Азовським морем після знищення А-50, про що заявили аналітики з ISW. За їхніми даними, ці втрати РФ не вплинуть на інтенсивність обстрілів ракетами і безпілотниками, оскільки цілі для них встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.