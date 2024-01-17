Критикують ті, хто не хоче воювати: боєць ЗСУ розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію

Молодший сержант Станіслав Бунятов назвав інформацію про те, що призовників непідготовленими відправляють на фронт російським ІПСО. За його словами, всі проходять відповідне навчання і з "бусіка в окоп нікого не кидають".

Законопроєкт про мобілізацію має право на існування, якщо буде організовано відповідне навчання призовників. Критикують відповідний закон лише ті люди, які самі не хочуть воювати. Таку думку висловив молодший сержант Станіслав Бунятов, позивний "Осман", із 24 окремого штурмового батальйону "Айдар", автор ТГ-каналу "Говорять Снайпер" у ефірі проєкту "Станція Краматорськ".

За словами військового, основні обурення щодо законопроєкту про мобілізацію, котрі йому доводилося чути, пов’язані з тим, що "когось мобілізують".

"Це як сафарі, де військком — мисливець, а він — "дічь", його заганяють в армію", — каже Бунятов.

Як зазначив молодший сержант, аби спростувати думку людей, які критикують законопроєкт про мобілізацію, потрібно організувати відповідне навчання призовників.

"Закон про мобілізацію має право на існування, але повинна бути розумна освітня програма, як то за системою рекрутингу "Азова". Якщо буде таке навчання, можна не зважати на людей, які пишуть, мовляв, нас "закинули на м’ясо", — наголосив військовий.

Крім того, Бунятов назвав інформацію про те, що призовників непідготовленими одразу відправляють на фронт російським ІПСО.

"Навчання проходять всі, з "бусіка" в окоп точно нікого не кидають. Цивільні люди, щоб знайти виправдання, чому вони не мобілізуються — готові приймати навіть російські ІПСО, і нести це далі в наше суспільство", — наголошує воїн батальйону "Айдар".

Військовий також вважає, що корисно призивати відомих блогерів, які розповідають про війну та донатять на підтримку Збройних Сил України. Він наголосив, що при цьому не обов'язково висилати їх на фронт.

"Блогерів можна було б призвати в армію, поставити на посаду помічника пресофіцера в частині. Вони по факту робили б те саме. Але вони були б прикладом для того, щоб йти в армію. Вони б розповідали про свої підрозділи, про армію. Бо багато людей не розуміють армійську систему. Це було б інформаційною та фінансовою підтримкою підрозділів", — каже Бунятов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Андрій Осадчук заявив, що із розглядом нового законопроєкту про мобілізацію є певні складнощі. Питання залишається засекреченим і далеко не всі мають до нього доступ.

Окрім того, 15 січня повідомлялося, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ухильники не мають право жити повним життям, тому повинні сидіти вдома, якщо не хочуть бути спіймані представниками ТЦК. Це на його думку абсолютно нормальний процес.