Посилення мобілізації: частина законопроєкту засекречена для Ради, — нардеп (відео)

За словами Андрія Осадчука, 90% депутатського корпусу не має даних до військової таємниці, бо багато процесів залишаються засекреченими з певних причин. Без цього ухвалювати рішення практично неможливо.

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З розглядом нового законопроєкту про мобілізацію є певні складнощі. Питання залишається засекреченим і далеко не всі мають до нього доступ. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Андрій Осадчук в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

За його словами, близько 90% депутатського корпусу на сьогоднішній день не мають доступу до військової таємниці і питання мобілізації в країні продовжує залишатися засекреченим.

"Зокрема, в частині, яка прямо стосується формування підрозділів, дефіциту, військових втрат, бюджету, військових планів та іншого", — заявив Андрій Осадчук.

Окремо народний депутат наголосив, що в українському законодавстві чітко прописано, що військовими питаннями в країні мають займатися ЗСУ та представники військової справи, але сьогодні ця діяльність на плечах політиків.

Водночас Андрій Осадчук додав, що питання мобілізації не може розглядатися абстрактно, як у мирний час, адже умови зовсім інші. Також є ще один момент, який стосується цього питання.

"Воно (питання мобілізації, — ред.) має розглядатися в чіткій прив'язці до того, що відбувається у військах, з урахуванням їхніх потреб і планів. Цього наші депутати не знають, але будуть якимось чином розглядати й ухвалювати законопроєкт. Для того, щоб ухвалювати будь-яке рішення з важливого питання, потрібно мати достовірну інформацію про те, що, як і де відбувається", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ухильники не мають право жити повним життям, тому повинні сидіти вдома, якщо не хочуть бути спіймані представниками ТЦК. Це на його думку абсолютно нормальний процес.