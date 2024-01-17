Для ЗСУ підготували 2 Leopard 2A4: за них заплатили Данія та Нідерланди (фото)

На відновлення перших двох машин Rheinmetall витратив 8 місяців часу. Скоро танки відправлять у Польщу для навчання українських екіпажів.

Міністерство оборони Нідерландів офіційно заявило про завершення капітального ремонту танків Leopard 2A4. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Нідерланди й Данія у квітні 2023 року анонсувала постачання Україні 14 танків Leopard 2A4. 16 січня в Міноборони Нідерландів заявили, що перші дві машини пройшли капітальний ремонт і готуються до відправлення в Польщу. Там проходитиме навчання українських екіпажів. Зазначається, що всі Leopard 2A4 будуть готові влітку 2024 року.

Leopard 2A4

У Міноборони Нідерландів зазначили, що вони входять у міжнародну танкову коаліцію, яку створили для постачання машин в Україну. Раніше Данія та Нідерланди спільно профінансували придбання для ЗСУ танків Leopard 1.

Відомо, що 14 Leopard 2A4 придбані в промисловості й потребували капітального ремонту. Його проводила оборонна компанія Rheinmetall. У Defense Express зазначають, що візуально машини не мають ознак будь-якої модернізації. Реалії німецької оборонки такі, що на капітальний ремонт двох танків потрібно 8 місяців. За часів холодної війни Німеччина могла випускати по 300 нових танків Leopard 2.

Нагадаємо, 17 січня Німеччина оновила список військової допомоги для України.

15 січня ЗМІ показали танк Leopard 2A6, який витримав ураження протитанковою зброєю.