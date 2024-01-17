БТРи, розвідувальні дрони та Gepard: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

До списку військової підтримки від партнерів увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, термінали зв’язку SatCom та 30 бойових машин піхоти Marder.

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Німеччина оголосила про надання нової військової допомоги Україні, до якої зокрема входять боєприпаси для танків, дрони-розвідники та термінали зв’язку. Про це у середу, 17 січня, повідомили у пресрелізі на сайті уряду країни.

За інформацією у пресслужбі, до нового пакета військової допомоги увійшли боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1, вісім бронетранспортерів та матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Крім того, Німеччина передасть українській армії 30 бойових машин піхоти Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard та 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN.

Також у списку від партнерів є й 50 терміналів зв’язку SatCom, 5 автомобілів для прикордонної служби та 16 вантажівок Zetros.

Німеччина анонсувала допомогу на понад 7 млрд євро: деталі

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, про надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро. Сталося це після телефонної розмови з президентом США Джо Байден.

За словами Шольца, він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні підтримку, а зокрема фінансову, гуманітарну та військову.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявив, що Франція поставить Україні 40 ракет великої дальності SCALP та сотні бомб, а також в лютому підпише з Україною договір про гарантії безпеки. Також він повідомив, що планує особисто відвідати Україну вже наступного місяця й підписати двосторонній оборонний договір.