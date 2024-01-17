"Втомилися рахувати прильоти": в окупованому Токмаку лунають вибухи, — Федоров

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що місто нібито обстрілюють ЗСУ із реактивної системи залпового вогню. За його словами, у Токмаку працює ППО.

На території тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунали гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у середу, 17 січня.

Федоров зазначив, що вибухів так багато, що росіяни вже втомилися їх рахувати.

"Токмак. Росіяни вже втомилися рахувати прильоти", — написав мер.

Федоров заявив про вибухи у Токмаку 17 січня

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що близько 15:00 було зафіксовано два "привіти" від HIMARS на півночі Токмака.

"На півночі Токмака — 2 привіти від пана Хаймарса та західних партнерів", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Токмаку 17 січня

Згодом у тому ж Telegram-каналі зʼявилася інформація про ще чотири "прильоти".

Вибухи у Токмаку 17 січня

Вибухи підтвердив й представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі. За його словами, місто нібито обстрілюють Збройні сили України із реактивної системи залпового вогню.

Окрім того, як додав Рогов, у Токмаку працюють системи протиповітряної оборони Росії.

"Токмак під вогнем бойовиків ЗСУ. Нацисти обстрілюють це місто на Запоріжжі з РСЗВ. Працюють системи ППО Росії. Деталі пізніше", — заявляє представник окупаційної "адміністрації" області.

Рогов підтвердив вибухи у Токмаку 17 січня

Нагадаємо, вокупованому Токмаку, як повідомив 28 листопада мер Мелітополя Іван Федоров, пролунали гучні вибухи. З його словами, про неспокійну ситуацію в місті повідомили місцеві жителі. Було настільки голосно, що вибухи почуло все окуповане місто.